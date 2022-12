Kirchhaslach

12:00 Uhr

Musikkapelle Kirchhaschlach berührt mit seinen Liedern das Publikum

Plus Draußen ist es eisig kalt, drinnen sorgen die Musikerinnen und Musiker beim "Winterzauber" in Kirchhaslach für emotionale Wärme. Der Erlös ist für den guten Zweck.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt blieb man am Abend des dritten Adventssonntags am liebsten in der warmen Stube. Trotzdem füllte sich die Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt, Sitzplätze mussten sogar zusätzlich bereitgestellt werden. Denn nach zweijähriger Pause veranstaltete die Musikkapelle Kirchhaslach wieder ihren beliebten „Winterzauber“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen