Winterzauber mit Überraschung in der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt

Plus Die Musikkapelle Kirchhaslach und die Gruppe Silent Voices stimmen ihr Publikum auf Weihnachten ein. Ein Kinderchor hat seinen ersten öffentlichen Auftritt.

Der von der Musikkapelle Kirchhaslach bereits zum achten Mal veranstaltete „Winterzauber“ hat sich auch heuer als Magnet für Jung und Alt erwiesen. Nicht nur die Bankreihen in der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt, sondern auch sämtliche zusätzlich bereitgestellten Bänke und Stühle waren besetzt. Manche Besucherinnen und Besucher gaben sich sogar mit Stehplätzen zufrieden. Eine Woche vor Heiligabend stimmten das Blasorchester und das Ensemble Silent Voices mit einer bewundernswerten Klangvielfalt aus Instrumental- und Vokalbeiträgen auf das Weihnachtsfest ein.

Bereits der Anblick der in festliches Schwarz gekleideten Musikerinnen und Musiker mit ihren blitzenden Instrumenten vermittelte eine festliche und erwartungsvolle Stimmung. Mächtige Bläserklänge eröffneten die kirchliche Konzertstunde, die mit einem gelungenen Wechsel an voluminösen Melodien sowie zarten und tiefgehenden Liedern fesselte und begeisterte. Wieder einmal bewies das Blasorchester, dass es mit eigenen Arrangements auch ständig neue Ideen entwickelt und einfallsreich umsetzt.