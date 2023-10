Einwände gegen geplante PV-Anlage bei Klosterbeuren

Plus Auf einem Gelände bei Klosterbeuren soll ein Solarpark entstehen. Die Nachbargemeinde und der Bauernverband melden sich mit Gegenargumenten zu Wort.

Bei Klosterbeuren sollen auf einem rund 1,5 Hektar großen Gelände Photovoltaik-Module aufgebaut werden, um Strom zu erzeugen. Bedenken zum Vorhaben der Firma Vensol Neue Energien GmbH kommen aus der Nachbargemeinde und vonseiten der Bauern und Jäger.

Der Babenhauser Marktrat hat sich jüngst mit den Stellungnahmen befasst, die Behörden und andere Fachstellen zum künftigen Bebauungsplan abgegeben hatten, welcher ein "Sondergebiet Photovoltaik" ausweisen wird. Das ist ein übliches Vorgehen. Größtenteils gingen Hinweise ein, die einzelne Aspekte wie die Zufahrt oder die Ausgleichsfläche betreffen. Einwände galt es abzuwägen.