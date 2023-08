Unwetter im Unterallgäu: Wassermassen überfluten Klosterbeuren

Ein Unwetter zog am Samstag über das nördliche Unterallgäu hinweg. Wegen den Folgen war die Feuerwehr Klosterbeuren sechs Stunden lang im Einsatz.

Ein heftiges Unwetter hat die Feuerwehren am Wochenende im nördlichen Landkreis Unterallgäu beschäftigt. Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits am Samstagvormittag eine Vorwarnung vor schweren Gewittern herausgegeben, um 14.49 Uhr erfolgte dann die Unwetterwarnung mit Schwerpunkt nördlicher Landkreis Unterallgäu. Stark betroffen von den Folgen war der Babenhauser Ortsteil Klosterbeuren. Binnen zehn Minuten war dort die Dorfmitte überflutet.

Die Feuerwehr Babenhausen war zur Unterstützung in Klosterbeuren

Wie Einstzkräfte von dort berichteten, strömten infolge des Starkregens Wassermassen von mehreren Seiten her ins Dorf. Da auch Äcker außerhalb der Wohnbebauung überschwemmt waren, rissen die Regenmassen von dort Schlamm mit, sodass die Abflüsse im Dorf bald verstopft waren. Die Feuerwehr Klosterbeuren war mit allen verfügbaren Kräften insgesamt sechs Stunden lang im Einsatz, vor allem, um vollgelaufene Keller auszupumpen.

Infolge des Starkregens strömten Wassermassen von mehreren Seiten her ins Dorf. Sie rissen Schlamm von den Feldern mit. Foto: Feuerwehr Klosterbeuren

Durch den Sturm wurden allerdings auch einige Bäume beschädigt, sodass Äste herabzustürzen drohten. Deshalb kam die Feuerwehr Babenhausen mit ihrer Drehleiter und zwei weiteren Einsatzfahrzeugen zur Unterstützung.

Unter der Überschrift "Ohne Worte" veröffentlichte die Freiwillige Feuerwehr Klosterbeuren ein Video auf der Online-Plattform Facebook. Es wurde offensichtlich von einem Haus aus aufgenommen, das an der Dorfstraße steht. Zu sehen sind braune Wassermassen, die durch die Straße fließen. Nach Angaben der Einsatzkräfte stand das Wasser in der Ortsmitte bis zu 20 Zentimeter hoch. Angaben über die Höhe des Schadens lagen am Sonntag nicht vor. (wis, jsn)