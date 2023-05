Ein Kompromiss zur Webereihalle in Senden muss her

Plus Denkmäler sind wichtig, aber sie müssen auch bezahlbar sein. Um die Weberei auch für zukünftige Generationen erlebbar zu machen, müssen nun beide Seiten handeln.

Eine historische Altstadt, liebevoll restaurierte Privathäuser, imposante Kirchen oder beeindruckende Industrieanlagen aus längst vergangener Zeit: Jeder freut sich über gut erhaltene Gebäude. Und nicht nur als Tourist entdeckt man immer wieder die ein oder andere Besonderheit, die einen staunen lässt, wie interessant unsere Vorfahren gebaut haben. Dass historische Bauwerke immer noch erhalten sind, ist zu einem großen Teil dem Denkmalschutz zu verdanken. Dieser ist weiterhin wichtig, denn auch die nachfolgenden Generationen freuen sich, wenn sie sich ein Bild vom "früheren Leben" machen können.

Die Kehrseite des schönen Scheins sind Mühe, Nerven und Kosten, die Kommunen, Besitzer und Bauherren in ihre Gebäude stecken. Kaum jemand denkt bei seinem Spaziergang durch historische Gemäuer daran, dass ein sanftes Sanieren mit historischen Materialien und unter zahlreichen Auflagen sehr teuer ist. Auch Förderungen können das nicht ausgleichen.