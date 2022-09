Der Landkreis Neu-Ulm muss bei Lüftungen in Schulen abspecken

Lokal Weil das Geld knapp ist und ein Zuschussgeber Probleme bereitet, kann der Kreis Neu-Ulm nicht so viele Luftreiniger installieren wie ursprünglich vorgesehen.

Nur mit ausreichend Geld aus der Staatskasse lassen sich viele öffentliche Projekte überhaupt erst stemmen. Problematisch wird es deshalb, wenn die Förderung plötzlich nicht mehr fließt. Solch ein Problem hat derzeit der Landkreis Neu-Ulm. Er will alle seine Schulen mit fest installierten Lüftungen ausstatten. Das Problem daran: Anfang Juni nächsten Jahres läuft die Förderung aus, doch bis dahin sind längst noch nicht alle Anlagen eingebaut. Das stellte den äußerst klammen Landkreis vor erhebliche finanzielle Probleme. Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport musste jetzt eine Lösung finden, denn ohne Lüftungen sollten die Schulen ja nicht bleiben.