Die Bildungsregion im Kreis Neu-Ulm feiert Zehnjähriges

Der Landkreis Neu-Ulm wurde vor zehn Jahren als erste Bildungsregion Bayerns zertifiziert. Seitdem hat sich viel getan.

„Unser Rohstoff im Landkreis Neu-Ulm ist der Geist, den es zu bilden gilt“, sagte Landrat Thorsten Freudenberger beim Festakt zu zehn Jahren Bildungsregion Landkreis Neu-Ulm. In der Stadthalle Weißenhorn haben Akteurinnen und Akteure aus den Bereichen Politik und Bildung auf diese Zeit zurückgeblickt. Mit dabei war auch Altlandrat Erich Josef Geßner, der bereits 2008 mit einer Bildungsregion „eine lebendige und nachhaltige Bildungslandschaft“ zu schaffen begann und in dessen Amtszeit mit der Bildungsregion Landkreis Neu-Ulm die erste Bildungsregion in Bayern zertifiziert wurde. Im Jahr 2020 wurde der Landkreis Neu-Ulm als „Digitale Bildungsregion“ ausgezeichnet.

Der Unterstufenchor des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums umrahmte den Festakt musikalisch. „Am Anfang stand eine Vision, am Ende eine gemeinsam gelebte Bildungslandschaft“, sagte die Bildungsbeauftragte des Landkreises, Sonja Seger-Scheib. Neben einem Blick zurück gab es auch einen Blick nach vorn und damit einen Ausblick auf das neue Schwerpunktthema der Bildungsregion: Bildung für nachhaltige Entwicklung – Bildung für eine gemeinsame Zukunft.

Globale Nachhaltigkeitsziele sind Thema in der Bildungsregion Kreis Neu-Ulm

Matthias Rausch, Klimaschutzmanager des Landkreises, stellte die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele vor. Daniela Schneller-Jokschus, Schulleiterin der Grundschulen Illerberg und Bellenberg, gab einen Blick in die konkrete Praxis: Mit einem „Frei-Day“, einem wöchentlichen Mittmachtag, ermöglichen sie den Schülerinnen und Schülern, sich mit eigenen Lösungsansätzen aus deren Lebenswelt an der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele zu beteiligen. Nach den Vorträgen gestalteten die Anwesenden gemeinsam einen Zukunftsbaum mit Ideen, Wünschen und Zielrichtungen für die kommende Arbeit.

„Die Bildungsregion ist für uns nicht nur ein Name oder ein Zertifikat. Vielmehr erfüllen wir diese mit Leben. Besonders gut finde ich den Austausch von wichtigen Akteurinnen und Akteuren, wie zum Beispiel bei unseren regelmäßigen Versammlungen der Schülersprecherinnen und Schülersprecher im Landratsamt. Denn die Kinder und Jugendlichen sind die direkt Betroffenen und ein Sprachrohr der Generation um die es geht“, betonte Landrat Thorsten Freudenberger abschließend. (AZ)