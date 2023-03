Gartenjahr 2023: Kreisverband stellt neues Programm vor

Ob Streuobstpakt oder Naturgärten - der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Neu-Ulm möchte heuer viele Naturliebhaber ansprechen und zur Teilnahme bewegen.

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Neu-Ulm hat 2023 große Ziele. Zum anstehenden Gartenjahr ruft das Jahresprogramm mit seinen Umweltprojekten, vielseitigen Gartenkursen und gartenbaulichen Veranstaltungen alle Interessierten zur Teilnahme auf. Das berichtet das Landratsamt Neu-Ulm in einer Pressemeldung.

Demnach legt der Verband in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf die Unterstützung des Streuobstpakts Bayern. Dessen Ziel ist es, bis zum Jahr 2035 eine Million neue Obsthochstämme in Gärten und Streuobstwiesen in ganz Bayern zu pflanzen. Um dieses Vorhaben zu erreichen, hat der Freistaat das neue Förderprogramm "Streuobst für alle" aufgelegt. In der Broschüre sind ebenfalls alle Termine zu Schnittkursen der Kreisfachberater in den Kommunen und im Kreismustergarten enthalten. Dabei erfahren auch Neueinsteiger, wie gepflanzte Obstbäume fachgerecht geschnitten und gepflegt werden müssen.

Kreisverband zeichnet Naturgärten mit einer Gartenplakette aus

Zudem gibt der Kreisverband im Rahmen seines Umweltprojekts "Artenreiche Blühwiesen statt triste Rasenflächen" im Frühjahr wieder kostenlos Blühwiesensamen aus. Mit dem Saatgut können wichtige Lebensräume und Nahrungsquellen für Insekten entstehen. Im Jahresprogramm sind Details und die Kontaktdaten der Ansprechpartner (Vorsitzende der örtlichen Gartenbauvereine) für die Bestellung und Verteilung der kostenlosen Blumensamen aufgeführt.

Außerdem informiert das Jahresprogramm des Kreisverbands über den Tag der offenen Gartentür am Sonntag, 25. Juni. Gleiches gilt für Führungen im Kreismustergarten und für das bayernweite Projekt der Naturgartenzertifizierung. Zur Förderung von Naturgärten in ganz Bayern hat der bayerische Landesverband für Gartenbau und Landespflege das Projekt "Naturgarten - Bayern blüht" ins Leben gerufen. Besitzer von artenreich gestalteten und ökologisch bewirtschafteten Naturgärten können ihren Privatgarten von einer fachkundigen Bewertungskommission prüfen lassen. Als Auszeichnung erhalten sie eine Gartenplakette. Nähere Informationen dazu gibt es im Jahresprogramm und unter www.gartenbauvereine.org.

Jahresprogramm ist an vielen Stellen im Kreis Neu-Ulm erhältlich

Die Broschüre ist ab sofort bei den Kreisfachberatern Rudolf Siehler und Bernd Schweighofer im Landratsamt Neu-Ulm unter 0731 7040 -33107 oder -33109 oder per E-Mail bei rudolf.siehler@lra.neu-ulm.de und bernd.schweighofer@lra.neu-ulm.de erhältlich. Auch über die örtlichen 36 Gartenbauvereinen im Landkreis Neu-Ulm ist das umfangreiche Jahresprogramm verfügbar. Zudem kann es auf der Homepage des Landratsamtes Neu-Ulm unter www.landkreis-nu.de in der Rubrik Natur & Umwelt / Kreisverband für Gartenbau und Landespflege downgeloadet werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch