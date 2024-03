Genussmarkt in Senden: Anbieter aus dem Landkreis präsentieren Spezialitäten

Rund 40 regionale Akteurinnen und Akteure verkaufen am kommenden Sonntag ihre Produkte im Sendener Bürgerhaus. Was beim zweiten Genussmarkt geboten ist.

Umwelt schützen, Klima retten und nachhaltig leben: All diese Themen hängen eng zusammen und sind immer mehr Menschen wichtig – denn die Klimakrise schreitet schließlich immer spürbarer voran. Eine Maßnahme, die dabei meist vergleichsweise einfach im Alltag umsetzbar ist: Sich beim Einkaufen immer wieder für lokale oder regionale Produkte zu entscheiden. Beim zweiten Genussmarkt in Senden liegt der Fokus erneut genau auf diesem Thema: Am kommenden Sonntag, 24. März, bieten rund 40 Akteurinnen und Akteure ihre Produkte aus dem Landkreis und der Region an. Der Landkreis Neu-Ulm möchte mit dem Markt zeigen, wie vielfältig das regionale Angebot ist – und die Anbieter unterstützen.

Besucherinnen und Besucher können in und um das Sendener Bürgerhaus von 10 bis 17 Uhr dabei auch dieses Jahr nicht nur Lebensmittel erwerben. Angeboten werden außerdem zum Beispiel Blumen, Kosmetik, Textilartikel, Accessoires, Deko und Kleinigkeiten, die sich gut zum Verschenken eignen. Bei der gut besuchten Premiere des Genussmarkts im März 2023 gab es unter anderem selbst gerösteten Lupinenkaffee von Manuel Zillers Hof in Böhmenkirch – eine heimische, nachhaltigere und koffeinfreie Alternative zu herkömmlichen Kaffee. Aber auch eine von der Illerbergerin Patricia Lammer selbst genähte Baby-Kollektion aus Biostoffen und vegane Seifen aus Tina Wartas Illerzeller "Haus der Düfte" konnte man erwerben.

Beim Genussmarkt in Senden stellen 40 regionale Akteure ihre Produkte aus

Stand Donnerstagmittag sieht die Wettervorhersage für Sonntag in Senden noch gemischt aus: Wolkig und windig soll es hier wohl werden. Da sich die meisten Stände im Foyer und im großen Saal des Bürgerhauses befinden werden, ist durchwachsenes Wetter für den Besuch des Genussmarkts aber zumindest kein Problem. Ein paar der Aussteller und mehrere Foodtrucks befinden sich allerdings auch draußen auf dem Vorplatz.

Ergänzt wird der Genussmarkt durch ein Kinderkasperletheater mit Vorstellungen um 10.30 Uhr, 12.30 Uhr, 14.30 Uhr und 15.30 Uhr und folgendes Rahmenprogramm: Um 10 Uhr eröffnen Landrätin Eva Treu und die Sendener Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf den Genussmarkt. Gegen 10.15 Uhr folgt ein Auftritt des Gebärdenchors der Lebenshilfe Donau-Iller, um 11 Uhr eine Vorführung der Musikschule Senden. Die Cheerleader des TSV Pfuhl treten gleich zweimal auf: um 13 Uhr und 16 Uhr. Zwischendrin tanzt die Tanzschule TenDance um 14 Uhr vor.

Das Landratsamt Neu-Ulm organisiert den Genussmarkt in Senden

Neben Rahmenprogramm und dem Angebot der regionalen Verkäuferinnen und Verkäufer wird es auf dem Genussmarkt auch Informationsstände geben. Vertretene Akteure sind hier zum Beispiel der Bayerische Bauernverband, der Bayerische Jagdverband, das Sport-Rehazentrum Senden und der Landkreis Neu-Ulm mit den Themenbereichen Kultur, Tourismus und Klimaschutz.

Der Landkreis organisiert den Genussmarkt auch in diesem Jahr, die Premiere war 2023 Teil des Programms zur Feier des 50-jährigen Jubiläums des Kreis Neu-Ulm. Ob der Genussmarkt auch kommendes Jahr noch einmal stattfinden wird, wird sich zeigen. Wie die Pressestelle des Landratsamts mitteilt, wolle man erst einmal abwarten, wie es dieses Jahr laufe.