Landkreisjubiläum: Zwei Veranstaltungen fallen aus

Die Wetteraussichten für den "Tag der Kultur und der Vereine" im Landkreis Neu-Ulm sind nicht rosig. In Kellmünz und Holzheim wurden deshalb Termine abgesagt.

Die Kommunen im Landkreis Neu-Ulm feiern am Samstag, 13. Mai, das Landkreisjubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen. Wie berichtet, haben sich alle Städte und Gemeinde zu 50 Jahren Landkreis Neu-Ulm etwas einfallen lassen. Doch zwei der Termine sind jetzt aufgrund der Wetteraussichten abgesagt worden.

Führungen, Konzerte, Angebote der Vereine bis hin zur Schlager-Party zeigen die Vielseitigkeit des Landkreises. Zudem sind extra Angebote für Kinder und Familien vorgesehen, in Senden erklingt eine eigens komponierte Hymne. Leider musste aufgrund des Wetters das geplante Vollmondfest in Kellmünz abgesagt werden. Auch das Menschenkickerturnier in Holzheim kann nicht stattfinden, meldet das Landratsamt. Dafür gibt es am Samstag aber mehr als 30 weitere Veranstaltungen, die auch zum großen Teil drinnen stattfinden sollen und damit wetterunabhängig sind. Eine Änderung gibt es auch in Bellenberg. Dort starten die Präsentationen der Vereine in der Turn- und Festhalle jetzt bereits um 13 Uhr und gehen bis 17 Uhr.

Bequem unterwegs ist man am „Tag der Kultur und Vereine“ mit dem öffentlichen Personennahverkehr, der an diesem Tag im Landkreis Neu-Ulm kostenlos ist. Das umfasst auch Fahrten mit den Nahverkehrszügen innerhalb des Landkreises. (AZ)