Malwettbewerb: Wie sieht der Landkreis Neu-Ulm in Zukunft aus?

Alle Grundschülerinnen und Grundschüler, die im Landkreis Neu-Ulm zur Schule gehen, können an einem Wettbewerb teilnehmen – und Preise gewinnen.

Der Landkreis Neu-Ulm feiert sein 50-jähriges Bestehen. Den Abschluss der Veranstaltung, die im Juli 2022 begonnen hat, soll ein Blick in die Zukunft bilden: "Wie stellen sich die Kinder die Zukunft des Landkreises vor?" Dazu gibt es einen Mal- und Kreativwettbewerb für alle Grundschülerinnen und Grundschüler, die im Landkreis Neu-Ulm eine Grundschule besuchen.

So geht's: Jedes Kind darf seine ganz eigene Zukunftsversion gestalten. Was verändert sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten? Kommt man vielleicht mit einem fliegenden Auto zur Schule und werden die Kinder bald von Robotern unterrichtet? Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Man darf zeichnen, malen und auch basteln. Die Kunstwerke können privat oder auch im Unterricht entstehen und gesammelt von der Schule eingereicht werden.

Eine Jury bewertet die Werke der Schülerinnen und Schüler

Eine Jury bewertet die Einsendungen. Auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten tolle Preise: Als erster Platz winkt ein Besuch des Florian Zimmer Theaters mit Eltern und Geschwistern, der oder die Zweitplatzierte darf einen Tag im Waldseilgarten Wallenhausen mit der ganzen Familie verbringen. Drei dritte Plätze versprechen einen Tag im Nautilla. Auch als Klasse lohnt sich laut Landratsamt das Mitmachen: Die Klasse mit den meisten Einsendungen bekommt einen kostenlosen Klassenausflug ins Bienenmuseum Illertissen oder in den Archäologischen Park Kellmünz.

Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Kunstwerke bis Freitag, 26. Mai, einsenden an das Landratsamt Neu-Ulm, Kantstraße 8, 89231 Neu-Ulm. Die Behörde bittet darum, auf der Rückseite des Bildes den Namen, eine E-Mail-Adresse der Erziehungsberechtigten, Schule und Klasse zu vermerken. Zudem muss jeder die Einwilligungserklärung zur Teilnahme ausdrucken und von einem oder den Erziehungsberechtigen unterschrieben beilegen. Die Einwilligungserklärung gibt es zum Download auf der Website des Landkreises Neu-Ulm unter www.landkreis-nu.de/Zukunftstag/Mal-und-Kreativwettbewerb.

Die besten Werke sollen dann auch im Rahmen einer Ausstellung im Foyer des Landratsamtes gezeigt werden. Die Preisverleihung findet bei der Abschlussveranstaltung zum Landkreisjubiläum am 30. Juni statt. (AZ)