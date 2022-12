Mann im Ausnahmezustand: Polizei findet Waffen in der Wohnung

Die Polizei nahm einen 37-Jährigen in Gewahrsam, der sich offenbar nicht mehr zu helfen wusste. In seiner Wohnung wurden mehrere Schreckschusswaffen gefunden.

Bei einem Mann im Landkreis Neu-Ulm, der sich am Donnerstagnachmittag in einem "Ausnahmezustand" befand, sind mehrere Schreckschusswaffen gefunden worden. Die Polizei stellte diese Waffen sicher, "um zukünftig weitere Eskalationen zu vermeiden", heißt es.

Demnach sei bei der Polizei die Nachricht eingegangen, dass sich der 37-Jährige nicht mehr zu helfen wisse. Er habe Alkohol und Tabletten konsumiert. Die eingesetzten Beamten nahmen den Mann an seiner Wohnanschrift in Polizeigewahrsam und übergaben ihn an den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung. Bei der Nachschau in seiner Wohnung fanden die Beamten dann wohl eher zufällig mehrere Schreckschusswaffen. (AZ)