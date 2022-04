Wettbewerb: Schicken Sie uns Ihre schönsten Maibaum-Fotos!

Wo steht in diesem Jahr der schönste Maibaum der Region? Das wollen IZ und NUZ wieder in einem Wettbewerb herausfinden. Wie man mitmachen kann.

Am Wochenende wird der Mai in vielen Städten und Gemeinden willkommen geheißen. Meistens mit einem stattlichen Maibaum, mit Figuren, Tafeln, Schnitzereien und Kränzen. Die Illertisser Zeitung und die Neu-Ulmer Zeitung suchen in diesem Jahr wieder den schönsten unter den schönen Bäumen. Helfen Sie uns dabei - mit einem Foto.

Ob hoher Ortsmaibaum und kleines "Maiele" für die Liebste: Vereine, Gruppen und Privatleute, die an unserem Wettbewerb teilnehmen möchten, schicken ein Foto an redaktion@illertisser-zeitung.de oder redaktion@nuz.de. Bitte nennen Sie Ihren Namen, den Standort des Maibaums und gegebenenfalls den oder die jeweils Verantwortlichen. Einsendeschluss ist Dienstag, 10. Mai.

Bildervoting zu den schönsten Maibäumen: Abstimmung bis 24. Mai

Die eingereichten Fotos kommen dann in ein Bildervoting, das auf den Internetseiten der IZ und der NUZ veröffentlicht wird. Von da an hat jeder die Möglichkeit, dem persönlichen Favoriten per Klick oder Fingertipp eine Stimme zu geben. Das Voting läuft bis Dienstag, 24. Mai, 18 Uhr.

Natürlich steht auch ein Preis in Aussicht: Wer den schönsten Maibaum im Landkreis Neu-Ulm, im angrenzenden Unterallgäu oder Alb-Donau-Kreis aufgestellt hat, darf den Sieg mit kühlem Bier feiern. Die Memminger Brauerei spendiert für den Wettbewerb 60 Liter Ulmer Münster - Gulden Classic.

Schönster Maibaum: Siegerehrung in der Traube Bellenberg

Die Fassübergabe an den oder die Gewinner findet am Samstag, 4. Juni, im Biergarten der Bellenberger Kult-Kneipe Traube statt. Beginn ist um 17 Uhr. Es gibt Livemusik und auch das eine oder andere Memminger-Freibier für die Gäste - solange der Vorrat reicht.

