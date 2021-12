Nach fast drei Jahren Vakanz: Neuer Pfarrer in Babenhausen

Plus Die evangelische Kirchengemeinde Lauben-Babenhausen musste fast drei Jahre ohne eigenen Pfarrer auskommen. Jetzt gibt es eine gute Nachricht für sie.

Fast drei Jahre lang war die Pfarrersstelle in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Lauben-Babenhausen vakant. Es ließ sich kein Nachfolger für Stefan Scheuerl finden, der sich Anfang 2019 verabschiedet hatte, um fortan in Tansania zu wirken. Nun hat Dekan Christoph Schieder gute Nachrichten zu verkünden: Bald wird wieder Licht im Laubener Pfarrhaus brennen.