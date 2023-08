Memmingen/Unterallgäu

Wie steht es um den Umzug der Außenstelle des Landratsamtes?

Plus Etwa 35 Mitarbeiter fangen in Memmingen an, zu packen. Wann es in den Neubau in Memmingerberg geht und was das für die Unterallgäur Bürger bedeutet.

Von Dunja Schütterle

Rund 35 Mitarbeitende fangen langsam an, Kisten und Kartons zu packen: Der Umzug des Landratsamtes Unterallgäu in den Neubau nach Memmingerberg erfolgt laut der Pressestelle des Landratsamtes planmäßig zwischen Februar und Mai nächsten Jahres. Seit 1962 befindet sich die Außenstelle des Landratsamtes an der Memminger Herrenstraße 15.

Im Zuge der Gebietsreform im Sommer 1972 übernahm der damals neugegründete Landkreis Unterallgäu das historische Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, welches der Freistaat Bayern als Besitzer für die öffentliche Nutzung zur Verfügung stellte. Mit dem Einzug in eines der drei neugebauten Gebäude an der Augsburger Straße 64 wird das Haus wieder an den Freistaat zurückgegeben. Laut Anfrage an die Immobilienverwaltung des Freistaates werde derzeit geprüft, ob bayerische Dienststellen hierfür Bedarf haben. Wie mitgeteilt, sei auch eine Veräußerung an eine Gebietskörperschaft nicht ausgeschlossen. Ob jedoch, wie die vergangenen Jahrhunderte zuvor, erneut eine öffentliche Verwaltung einziehen wird, bleibt fraglich – da das Gebäude nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen genüge.

