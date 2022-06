Nersingen

06:15 Uhr

GNTM-Kandidatin Ana Martinovic: "Eine gute Quote erreicht man auch ohne Hass"

Ana Martinovic nahm im vergangenen Jahr bei Germany's Next Topmodel teil.

Lokal Gegen Heidi Klum und die Produktionsfirma von Germany's Next Topmodel werden schwere Vorwürfe erhoben. Eine Kandidatin verrät, wie sie die Zeit erlebt hat.

Von Laura Mielke

Lijana Kaggwa nahm 2020 bei der Castingshow Germany's Next Topmodel teil und schaffte es sogar bis ins Finale. Vor einigen Wochen veröffentlichte sie ein Video auf ihrem YouTube-Kanal und sprach, trotz Verschwiegenheitserklärung, über Missstände in der Show. Eine Welle an Reaktionen brach los. Viele weitere Kandidatinnen erzählten von ähnlichen Vorfällen, manche dementierten diese aber auch. Die 21-jährige Ana Martinovic aus Nersingen war im vergangenen Jahr Teil der Sendung. Das sagt sie zu den Vorwürfen gegen Heidi Klum und die Produktionsfirma RedSeven.

