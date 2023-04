Neu-Ulm

Radfahrerin stürzt in Senden in Baugrube: So endet der Fall vor Gericht

Eine Radfahrerin ist in Senden zwischen Warnbaken gefahren und dabei in eine Baugrube gestürzt. Jetzt kam der Fall vor Gericht.

Plus Eine 42-Jährige bricht sich das Handgelenk, als sie mit dem Fahrrad in Senden in eine Baugrube stürzt. Jetzt stand der Bauleiter in Neu-Ulm vor Gericht.

Von Wilhelm Schmid

Beide hatten sie Glück im Unglück: eine 42-jährige Radfahrerin, die im vergangenen Oktober in Senden mit ihrem Fahrrad an einer Baustelle verunglückte, ebenso wie der gleichaltrige Bauleiter, der sich jetzt deswegen vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten musste.

Das ist an diesem Oktobermorgen passiert: Die Einzelhandelskauffrau war im Rahmen eines Nebenjobs als Briefzustellerin unterwegs und wollte, von der Feldstraße kommend, nach rechts in die Straße "Am Sportplatz" einfahren. Dort befand sich jedoch seit einer Woche eine Baustelle zur Gehwegerneuerung. Das wusste die Radlerin zwar, aber sie dachte nach eigener Aussage, dass die aufgestellten Warnbaken "nur für Autofahrer" gelten würden. Zudem begann die Baustelle bereits im Kurvenbereich auf der Feldstraße.

