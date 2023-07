Achtung! Hier kann es für Fußgänger und Radfahrer gefährlich werden

Kurt Blässing vom Auto Club Europa hat sich kritische Stellen für Verkehrsteilnehmer in Neu-Ulm und Senden genauer angeschaut und schlägt Verbesserungen vor.

Wenn ein neues Baugebiet oder auch eine Nachverdichtung bestehender Baugebiete geplant wird, dann sollte auch gleich die verkehrliche Anbindung mit geplant werden. So jedenfalls die Theorie. Dass das in der Praxis nicht immer der Fall ist, hat der stellvertretende Vorsitzende des ACE-Kreises Schwaben, Kurt Blässing, an einem Beispiel im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld erkannt. Zusammen mit der Regionalbeauftragten für Südbayern im Auto Club Europa, Ursula Hildebrand, haben sich Blässing und seine Frau Brigitte diese Gefahrenstelle sowie eine weitere in Senden genauer angesehen. In beiden Fällen sollte nach Ansicht des Clubs nachgebessert werden, damit keine schweren Unfälle passieren.

"Kreuzungen haben es in sich", schreibt der Autoclub in einer ausführlichen Pressemitteilung. Selbst in Wohngebieten komme es immer wieder zu Gefahrenstellen, da auch dort der Autoverkehr zugenommen habe. Wichtig sei es daher, auch Fußwegeverbindungen und Radwege entsprechend zu planen und umzusetzen, um Gefahrenstellen zu vermeiden. Blässing und Hildebrand betonen: "Am Rande des Wohngebietes am Zugspitzring in Neu-Ulm ist dies nach Ansicht des ACE nicht gelungen." Erkennbar sei, dass die Infrastruktur rund um die Neubauten im Osten von Ludwigsfeld lediglich an die vorhandene Kreuzung „angedockt“ worden seien. Ein Umbau, der aus Sicht des ACE dringend notwendig gewesen wäre, ist aber bislang nicht erfolgt.

Kurt Blässing fordert zwei neue Fußgängerüberwege in Ludwigsfeld

Wer im Bereich Königsberger Straße/Stettinger Straße/Zugspitzring über die Straße gehen will, muss sich zunächst orientieren, da die Kreuzung leicht versetzt gebaut ist. Überwege für Fußgängerinnen und Fußgänger gibt es nicht, Bürgersteige auch nur teilweise. Die Folge: Fußgängerinnen und Fußgänger nutzen eine kleine Grünfläche bei der Einfahrt zum Übungsplatz der Verkehrswacht, um dann die Straße zu überqueren. „Das ist weder für Menschen mit Handicap geeignet noch für Eltern mit Kinderwagen“, bemängelt Blässing. Letzteres sei gleich beim Ortstermin deutlich geworden. Blässing hat dort eine junge Mutter beobachtet, die ihr Kind beinahe quer über die Kreuzung schob. Er regt deshalb an, zwei Fußgängerüberwege zu kennzeichen: einmal an der Stettiner Straße und einmal an der Königsberger Straße - genau da, wo sich bereits ein Trampelpfad durch die Grünfläche gebildet hat. „Wir wollen, dass alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sicher an ihr Ziel kommen“, betont Blässing. „Dafür müssen auch Kommunen Geld in die Hand nehmen.“

Viele Menschen nutzen in Ludwigsfeld im Bereich Königsberger Straße/Stettinger Straße/Zugspitzring die Grünfläche als Fußweg. Trotz einiger Neubauten wurde die Kreuzung nicht angepasst. Foto: Ursula Hildebrand/ACE

Eine weitere Gefahrenstelle haben Kurt und Brigitte Blässing in ihrer Heimatstadt Senden ausgemacht. Dort befindet sich zwischen dem Erlenweg und dem Grundweg ein kleiner Verbindungsweg. Dieser wird von Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, und Radfahrenden genutzt, Autos dürfen dort nicht fahren. Das Problem aus Sicht des ACE: "Der Weg ist sehr abschüssig, wer hier mit dem Rad unterwegs ist, bringt sich an der Einmündung zum Grundweg in Gefahr", sagt Blässing. Denn: Wenn dort gleichzeitig ein Radfahrer oder eine Radfahrerin aus Hittistetten kommend unterwegs ist, könnte es gefährlich werden.

Am Grundweg in Senden besteht die Gefahr schwerer Radunfälle

Die Sicht in den Verbindungsweg ist eingeschränkt, gerade auch Kinder werden viel zu spät gesehen. In die Gegenrichtung ist die Sicht besser, doch auch dann kann es gefährlich werden, wenn plötzlich von links eine Person mit einem Fahrrad auftaucht. Kurt Blässing regt deshalb an, dass schon am Erlenweg ein Schild darauf hinweist, als Radfahrerin oder Radfahrer besser abzusteigen. "Zudem sollte am Ende des Weges ein entsprechendes Hindernis errichtet werden, das nur in langsamer Geschwindigkeit umfahren werden kann", fügt er hinzu.

Wer mit dem Fahrrad den Grundweg in Senden entlang fährt, sieht an dieser Stelle sehr spät, dass jemand von rechts kommt. Wenn von rechts ein Kind oder ein Radfahrer „herausschießt“, dann kann es zu schweren Unfällen kommen. Foto: Ursula Hildebrand/ACE

Der Sendener wird sich nach eigenen Angaben auch weiterhin gefährliche Örtlichkeiten in der Region ansehen und mit Verbesserungsvorschlägen an die Politik herantreten. Er möchte aber auch wissen, welche problematischen Verkehrssituationen es im Bereich Senden und Neu-Ulm noch gibt. Wer dort einen Gefahrenpunkt melden möchte, kann dies per E-Mail an ace@blaessing.de tun. Blässing und Hildebrand werden sich die genannten Stellen dann ansehen und versuchen, den Entscheidungsträgerinnen und -trägern eine mögliche Lösung zur Beseitigung des Problems vorzuschlagen. (AZ, jsn)