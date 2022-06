Auf Party in Obenhausen fällt ein Schuss

Eine Feier in Obenhausen ist mit einem Polizeibesuch zu Ende gegangen. Zwischen einigen Gästen und dem Gastgeber entbrennt ein Streit. Mit einer Gasdruckpistole bedroht dieser einen 23-Jährigen.

Am Montag ist die Polizei gegen 3.15 Uhr zu einer entgleisten Party im Bucher Ortsteil Obenhausen gerufen worden. Ein 20-jähriger Mann feierte dort mit Gleichgesinnten, so die Polizei. Es kam zu einem Streit und einige Gäste verließen die Feier in Richtung Nachbargrundstück. Später hörten sie jedoch einen Schuss und gingen zu dem 20-Jährigen zurück.

Als sie diesen auf der Terrasse antrafen, fuchtelte er mit einer Gasdruckpistole herum und zielte zeitweise auf den 23-Jährigen. Dieser versuchte nun seinerseits, dem Mann die Waffe zu entreißen. Dabei zog er sich eine Verletzung an der Hand zu. Im weiteren Verlauf des Streits verließ der 23-Jährige das Grundstück und rief die Polizei. Den schießwütigen Mann erwarten mehrere Anzeigen. (AZ)