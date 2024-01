Unbekannter beschädigt Dach eines Carports in Obenhausen

Eine unbekannte Person hat eine Dachpfanne und ein Dachfenster in Obenhausen demoliert. Die Polizeiinspektion Illertissen ermittelt und sucht Zeugen.

Die Polizei bittet nach einer Sachbeschädigung in Obenhausen um Zeugenhinweise. Wie die Polizei mitteilt, wurde im Zeitraum zwischen 7. und 17. Januar das Satteldach eines Carports an der Bucher Straße beschädigt. Eine unbekannte Person demolierte eine Dachpfanne und ein Dachfenster. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)