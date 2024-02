Unbekannter hinterlässt in Obenhausen Schaden

In Obenhausen ist ein Fahrer oder eine Fahrerin von der Straße abgekommen und hat Schaden angerichtet.

Jemand hat in der Illertisser Straße in Obenhausen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro angerichtet und sich dann aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich das Ganze zwischen Dienstag und Donnerstag. Dem Schadensbild nach zu urteilen, kam ein Fahrzeug von der Straße ab, fuhr mit den Rädern über den Randstein und anschließend gegen die Randeinfassung eines Privatgartens. Diese Randeinfassung wurde verschoben und beschädigt. Es blieben auch Fahrzeugteile zurück, sodass die Polizei davon ausgeht, dass der Fahrzeugführer alles bemerkt hat. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)