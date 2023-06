Viel Lob für Gottesdienst unter freiem Himmel in Obenhausen

Der Open-Air-Gottesdienst der Pfarreiengemeinschaft Buch-Obenhausen könnte zu einer neuen Tradition werden. Die Gemeindereferentin verabschiedet sich.

Schöner hätte der Tag des Herrn nicht beginnen können und vielleicht kann somit auch eine künftige Tradition begründet werden. Nach der Freiluftmesse im Jahr 2022 in Oberroth hat die Pfarreiengemeinschaft Buch-Obenhausen jüngst den Open-Air-Gottesdienst im schattigen Garten hinter dem Vereinsheim in Obenhausen veranstaltet.

Im Anschluss an die geistige Erbauung lud die Firma Vollmann zur Verköstigung von Messwein, die rege in Anspruch genommen wurde. Bei strahlendem Sonnenschein verabschiedete sich auch die Gemeindereferentin Christine Birle, die im Herbst eine neue Anstellung in Krumbach finden wird. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher lobten im Anschluss die lockere und familiäre Atmosphäre, in welcher der Gottesdienst abgehalten wurde. Das belege, dass dieses Format ein gutes Potenzial für die Zukunft habe, lautete der einstimmige Tenor.