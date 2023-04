Gehweg soll Fußgängern am Sahlenberg in Oberroth mehr Sicherheit bieten

Der Oberrother Gemeinderat vergibt die notwendigen Arbeiten zum Bau eines Gehwegs an der Straße Sahlenberg. Weitere Beschlüsse betreffen die Wasserversorgung.

Ein Teil der Straße Sahlenberg am nördlichen Ortseingang von Oberroth wird mit einem Gehweg ausgestattet. Mit einstimmigem Beschluss hat der Gemeinderat die dafür notwendigen Arbeiten zum Preis von 24.000 Euro an den günstigsten Anbieter vergeben. Konkret geht es um den Abschnitt der Straße, der entlang der Staatsstraße St2020 verläuft.

Bisher waren sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner der Anwesen Sahlenberg 16 und 18 als auch Fußgängerinnen und Fußgänger gezwungen, an der Stelle auf die Fahrbahn oder auf Privatgrund auszuweichen. Im Zuge der Erschließung des Sahlenbergs durch das Straßenbauamt sei der Grünstreifen östlich der Staatsstraße in das Eigentum der Gemeinde Oberroth übertragen worden, informierte Bürgermeister Willibold Graf in der Sitzung. Mit Errichtung eines Gehwegs verbessere sich die Verkehrssicherheit von Anwohnern und Fußgängern massiv.

Oberroth kauft ein Diesel-Notstromaggregat

Ein weiterer Beschluss des Gremiums betraf den aus dem Jahr 1954 stammenden Wasserhochbehälter in Oberroth. Dieser muss saniert werden. Der Gemeinderat vergab die für diese Maßnahme erforderliche Bauwerksuntersuchung und betontechnologische Untersuchung zum Preis von rund 4900 Euro an eine Fachfirma. Der Beschluss fiel einstimmig. Im Falle eines längerfristigen Stromausfalls muss die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser gesichert sein. Um dies zu gewährleisten, hat sich der Gemeinderat außerdem einstimmig für den Kauf eines Diesel-Notstromaggregats zum Preis von 7080 Euro entschieden.