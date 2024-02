Hypochonder auf der Bühne des Vereinsheims in Oberroth

Das aktuelle Stück des Theatervereins Oberroth handelt von drei Patienten, die sich im Krankenhaus viel wohler fühlen als in ihrem Zuhause. Bald ist Premiere.

Die Bühne des Vereinsheims Oberroth hat schon einiges erlebt. Aber zum Krankenhauszimmer ist sie noch nie umfunktioniert worden. Der Theaterverein Oberroth macht es möglich. Mit der Komödie „Die drei Hypochonder von Zimmer 13“ von Beate Irmisch haben die Hobby-Akteurinnen und -Akteure wieder ein Stück gewählt, in dem sie ihre schauspielerischen Talente voll ausleben können. Und natürlich die Lachmuskeln ihres Publikums wie gewohnt strapazieren. Die Premiere findet am Freitag, 1. März, um 19.30 Uhr statt.

Unter Regie von Walter Brönner wird schon fleißig geprobt. Wie gewohnt wird das drei Akte umfassende Lustspiel nicht in Hochdeutsch, sondern in schwäbischem Dialekt auf die Bühne gebracht. Und wie immer ist es originell und humorig. Wenn sich der Vorhang öffnet, finden sich die Besucherinnen und Besucher mitten in einem Krankenzimmer der Urologie-Station von Dr. Blase.

Die drei Patienten führen die Urologin und die Stationsschwester hinters Licht

Die drei Betten sind mit Patienten belegt, die sich trotz ihrer unterschiedlichen Charaktere und Lebenslagen prima verstehen. Im Krankenhaus fühlen sie sich gut aufgehoben, sogar viel wohler als in ihrem Zuhause. Denn während Willi Meier (Winfried Riedelberger) daheim unter der Fuchtel seiner Ehefrau Marga (Heidi Schmid) zu leiden hat, wird Ernst Knobes (Lothar Sturm) von seiner dominanten Mutti (Jasmin Hatzelmann) nur allzu gern gegängelt. Und der mit allen Wassern gewaschene Junggeselle Gustav Becker (Robert Reiter) fühlt sich von seiner Langzeitverlobten Ilsebillse (Lisa Zanker) unter Druck gesetzt. Die schrille Dame will nämlich unbedingt unter die Haube kommen.

Aus den unterschiedlichen Gründen möchten die drei putzmunteren Herren unbedingt in dem als angenehm empfundenen Umfeld bleiben. Schließlich werden sie dort auch noch von Putzfrau Lischka (Christine Böhm) mit Zigaretten und Alkohol versorgt. Mit allen Mitteln wehren sich die drei Patienten entschieden gegen eine Entlassung. Um weiterhin in ihrer Wohlfühlstation bleiben zu können, erfinden sie Krankheiten, die es eigentlich gar nicht gibt. Clever und gewitzt führen sie sowohl die verpeilte Urologin Dr. Blase (Melanie Eichhorn), als auch die ein strenges Regiment führende Stationsschwester Hermine (Theresa Miller) hinters Licht.

Karten für das Stück können telefonisch bestellt werden

Allein diese Situation verspricht jede Menge Spannung und Spaß. Was die Oberrother Schauspielgruppe aus den einzelnen Szenen machen, wird dem Publikum sicher wieder Lachtränen in die Augen treiben. Während Teresa Mayer für die Maske verantwortlich zeichnet, gibt Regisseur Walter Brönner den Schauspielerinnen und Schauspielern auch als Souffleur Sicherheit. Der Premiere am Freitag, 1. März, 19.30 Uhr, schließen sich fünf weitere Aufführungen an: Samstag, 2. März, 19.30 Uhr, Sonntag, 3. März, 14 Uhr, sowie am Donnerstag, 7. März, am Freitag, 8. März, und am Samstag, 9. März, jeweils um 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft bereits: täglich ab 18 Uhr über Werner Schmid, Telefon 08333/925813 oder Handy 0170/3150674.

