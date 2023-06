Oberroth

13:10 Uhr

Josef Reitinger ist tot: Ein Nachruf auf einen Bierbrauer aus Leidenschaft

Plus Er war Bierbrauer aus Leidenschaft, mit seinem Sortiment hat er Oberroth weithin bekannt gemacht. Im Alter von 71 Jahren ist Josef Reitinger gestorben.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Oberroth trauert um einen engagierten Mann, dessen Braukunst über die Landkreisgrenzen hinaus geschätzt wurde. Nach langer Krankheit ist der Diplom-Braumeister und Gastwirt Josef Reitinger im Alter von 71 Jahren verstorben. Er wird am Mittwoch, 28. Juni, in Oberroth beigesetzt. Der Trauergottesdienst findet um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephan statt. Josef Reitinger hat den Familienbetrieb im Jahr 1987 in vierter Generation übernommen, bis zu seiner Erkrankung geführt und laufend weiterentwickelt. Mit seinem Biersortiment hat er das Dorf Oberroth weithin bekannt gemacht.

Das Gasthaus Reitinger war Mittelpunkt des dörflichen Lebens in Oberroth

Die Tradition des Bierbrauens in der Rothtalgemeinde reicht bereits einige Jahrhunderte zurück: Im Jahr 1868 erwarb der aus der Oberpfalz stammende und bei Gold Ochsen in Ulm beschäftigte Wolfgang Reitinger die bereits seit 1614 bestehende Oberrother Brauerei samt Wirtshaus von Leonhard Streit. 1945 übergab Reitinger den Betrieb an seinen Sohn Wolfgang. Auch dessen 1951 geborener Sohn Josef hat nie infrage getellt, welchen Beruf er ergreifen würde. Nach Schulzeit und Lehre absolvierte er in Weihenstephan ein Studium zum Diplom-Braumeister, ehe er 1987 den Familienbetrieb übernahm und bis zu seiner Erkrankung gemeinsam mit seiner Frau Gudrun führte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen