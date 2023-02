Oberroth

Oberroth wächst und gedeiht prächtig

Plus Die kleine Gemeinde steht finanziell gut da und freut sich über Einwohnerzuwachs. Das hat auch Auswirkungen auf den Gemeinderat.

Keine Schulden, aber Rücklagen im sechsstelligen Bereich: Dank dieser guten Nachricht blickte Bürgermeister Willibold Graf bei der Bürgerversammlung in Oberroth in viele zufriedene Gesichter. Hinsichtlich der laufenden und noch anstehenden Projekte könne die Gemeinde ihr finanzielles Polster aber gut gebrauchen, erklärte er den rund 60 Besucherinnen und Besuchern. Diese brachten im Anschluss an den umfangreichen Bericht des Gemeindeoberhaupts nur wenige Wortmeldungen vor.

