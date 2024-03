Arbeiter verletzt sich mit Messer und muss ins Krankenhaus

Ein Mann hat sich auf einer Baustelle in Oberschönegg eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen.

Ein Mann hat sich am Dienstag in Oberschönegg bei der Arbeit verletzt. Laut Polizei hat der 37-Jährige gegen 14.20 Uhr auf einer Baustelle Fliesen verlegt. Als er ein Plastikstück einer Verpackung abschneiden wollte, rutschte er mit einem Cuttermesser ab und zog sich eine Schnittwunde am Oberschenkel zu. Er musste sich in einem Krankenhaus in ärztliche Behandlung begeben. (AZ)