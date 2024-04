Oberschönegg-Weinried

Ein Domizil für Menschen mit Handicap ist in Weinried entstanden

Plus Markus Schneider ist seit einem schweren Verkehrsunfall körperlich beeinträchtigt. Nun eröffnete er eine rollstuhlgerechte Ferienwohnung, die mustergültig ist.

Von Sabrina Karrer

Die Arbeitsplatte lässt sich samt Herd und Waschbecken per Knopfdruck weiter nach unten fahren. Auch Kühlschrank und Ofen sind in einer Höhe, in der sie auch Menschen im Rollstuhl gut erreichen können. Allein die Ausstattung der Küche macht deutlich, dass diese Wohnung in Weinried besonders ist. Markus Schneider ist stolz auf sie - und die Gäste bei der Eröffnung sind wiederum stolz auf ihn. Denn Schneider, der selbst seit einem schweren Unfall ein Handicap hat und in seiner Mobilität eingeschränkt ist, hat seine eigenen Erfahrungen genutzt, um für andere eine rollstuhlgerechte Ferienwohnung zu bauen. "In DIN-Verordnungen kann man viel nachlesen über Barrierefreiheit. Aber hier kann man sie erleben", sagte der Unterallgäuer Landrat Alex Eder.

Der Unterallgäuer kämpfte sich nach einem Schicksalsschlag zurück ins Leben

Nicht nur er hat Markus Schneider als jemanden kennengelernt, der nicht aufgibt. So war es nach Schneiders Autounfall 2011, bei dem er schwerste Kopfverletzungen erlitt und - so hatte er es einmal formuliert - die "Diagnose Schnabeltasse" bekam. So war es, als er 2015 den Verein Phönix Allgäu gründete, der seither Unfallopfer und deren Umfeld unterstützt. Und das hat er nun auch beim Bau der Ferienwohnung aufs Neue bewiesen. "Du stehst mit der Krücke in der einen und dem Vorschlaghammer in der anderen Hand vor einer Wand und sagst, du schaffst das schon", beschrieb Landrat Eder die Einstellung des Weinrieders.

