Treffpunkt für alle: Weinried soll eigenes Vereinsheim bekommen

Die Vereine im Oberschönegger Ortsteil Weinried wünschen sich einen neuen Treffpunkt - zumal in absehbarer Zeit die Dorfgaststätte schließen wird. Was geplant ist.

Während in Oberschönegg am neuen "Haus der Vereine" gearbeitet wird, hoffen die Menschen im Ortsteil Weinried auf ein eigenes Gebäude. Einige örtliche Vereine, vor allem die Feuerwehr, der Schützen- und der Musikverein, wollen sich mit dem Bau eines Weinrieder Vereinsheims einen lange gehegten Wunsch erfüllen. Bürgermeister Günther Fuchs kann das nachvollziehen: "Dieser Schritt ist unabdingbar und wohlüberlegt", sagt er. Denn auch in Weinried werde es in naher Zukunft an Lokalitäten fehlen, in denen die Bürgerinnen und Bürger Gemeinschaft, Geselligkeit und Hobbies pflegen können. Deshalb werden nun Pläne geschmiedet.

Laut Fuchs soll das geplante Vereinsheim an die östliche Seite des sogenannten Musikantenstadels angebaut werden, in dem bisher schon Konzerte, Märkte und andere Veranstaltungen stattfanden. Im Süden und Osten befinde sich genügend Fläche für die erforderlichen Parkplätze. Verwirklichen wird das Weinrieder Vereinsheim wie in Oberschönegg eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Sie soll demnächst gegründet werden, um dann detaillierter planen zu können. "Wir hoffen, dass wir dann im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen können", so Bürgermeister Fuchs.

Gaststätte in Weinried wird in absehbarer Zeit schließen

Denn der Handlungsbedarf sei dringend: Das Feuerwehrhaus an der Schulstraße sei zu klein und entspreche nicht mehr den aktuellen Standards. So dürfe laut geltender Anforderungen die Einsatzbekleidung der rund 30 Aktiven nicht mehr im selben Raum wie das Feuerwehrfahrzeug aufbewahrt werden, erklärt Fuchs. Außerdem sind künftig separate Umkleideräume für Feuerwehrfrauen und -männer sowie Sanitäranlagen erforderlich. Der geplante Standort für das neue Vereinsheim am nördlichen Rand von Weinried biete auch genügend Platz für eine Garage für das Tragkraftspritzenfahrzeug und für Autostellplätze für die Einsatzkräfte.

Der Schützenverein Weinried benötigt wiederum ein neues Domizil, um seinen Sport auch in Zukunft ausüben zu können. Derzeit sind die Schießstände im Gasthaus Nägele untergebracht. "Wenn es in absehbarer Zeit schließt, fällt nicht nur das einzige Wirtshaus im Dorf weg, sondern für die Schützinnen und Schützen auch die Sportstätte", sagt Fuchs. Deshalb sieht er hier ebenfalls Bedarf.

Chancen soll das geplante Vereinsheim auch für die Weinrieder Musikanten bieten. Bisher probt das Blasorchester in seinem Musikerheim an der Schulstraße. "Um wie geplant seine Jugendarbeit zu erweitern, benötigt der Verein weitere Räumlichkeiten. Diese sind im bestehenden Gebäude nicht vorhanden", informiert der Rathauschef.

Um den Bürgerinnen und Bürgern von Weinried nach Schließung der Dorfgaststätte einen Versammlungsort zu bieten, ist es zudem vorgesehen, den Musikantenstadel zu sanieren und "aufzumöbeln". Denn dieses Gebäude am Sportplatzweg wurde einst eigentlich als Maschinenhalle errichtet. Neben dem Einbau von Schallschutzfenstern sei die Installation einer Heizung notwendig. Bisher kam bei Veranstaltungen lediglich eine Zeltheizung zum Einsatz.