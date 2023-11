Betrunkener Autofahrer landet im Straßengraben

Bei Osterberg verliert ein 27-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug. In seinem Wagen macht die Polizei eine überraschende Entdeckung.

Auf der Staatsstraße 2017 zwischen Osterberg und Kellmünz ist in der Nacht zum Donnerstag ein 27-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. In der scharfen Rechtskurve auf Höhe Weiler-Bahnhof verlor er gegen 1 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und landete mit seinem Auto im Graben. Das Fahrzeug kam dabei auf der linken Seite zum Liegen.

Der Mann konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien, lief dann zu einem in der Nähe wohnenden Bekannten und kehrte daraufhin zur Unfallstelle zurück. Die zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife stellte bei dem Unfallfahrer Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd einem Promille. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an, zudem stellten sie den Führerschein des 27-Jährigen sicher.

Das Fahrzeug, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro entstand, wurde wenig später von einem Abschleppdienst geborgen. In dem Fahrzeug entdeckten die Beamten verschiedene Waffen und Munition. Zwar handelte es sich um waffenscheinfreie Waffen, jedoch stellten die Beamten diese wegen der Alkoholisierung des Mannes vorläufig sicher. Gegen den Mann leiteten sie strafrechtliche Ermittlungen wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss ein. (AZ)