Osterberg

07:00 Uhr

Der alte Kreuzstein in Osterberg erstrahlt in neuem Glanz

Der neu restaurierte Kreuzstein am Wegesrand zwischen Osterberg und Weiler ist wieder ein Schmuckstück.

Plus Ein Osterberger ärgert sich über den Zustand des 150 Jahre alten Wegkreuzes. Er ergreift die Initiative - und ein Steinmetz-Azubi hilft bei der Restaurierung.

Von Zita Schmid

Die Holzbank mit den zwei Bäumen und dem Flurkreuz dazwischen ist ein ansprechendes, kleines Ensemble inmitten der Natur zwischen Osterberg und Weiler. In dem Flurkreuz – auch Kreuzstein genannt – ist auf dessen steinernem Unterbau die Jahreszahl 1876 eingraviert. So fällt auf, dass das fast 150 Jahre alte Kleindenkmal in einem sehr guten Zustand ist. Das hat seinen Grund, denn es wurde vor Kurzem restauriert.

