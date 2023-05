Osterberg

Osterberger zahlen künftig einen Euro mehr fürs Wasser

Trinkwasser in Osterberg und Weiler wird ab dem Sommer teurer.

Plus Der Gemeinderat beschließt eine Erhöhung der Gebühren ab Juli. Das hängt auch mit einem Ereignis zusammen, das die Gemeinde vor zwei Jahren beschäftigte.

Die Wassergebühren für die Bürgerinnen und Bürger in Osterberg und Weiler werden kräftig ansteigen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Damit müssen die Bürgerinnen und Bürger künftig pro Kubikmeter Wasser mehr als einen Euro mehr aus der eigenen Tasche bezahlen. Einer der Gründe für die Steigerung liegt knapp zwei Jahre in der Vergangenheit.

Die neue Gebührenkalkulation soll ab 1. Juli gelten. Verwaltungsangestellte Nadja Becker erläuterte, dass grundsätzlich die Wahl zwischen einem zweijährigen und einem vierjährigen Kalkulationszeitraum besteht. Zudem könne das Ratsgremium entscheiden, ob eine bereits angesparte Sonderrücklage im Bereich Wasser, die auf rund 20.300 Euro angewachsen ist, in die Kalkulation einfließen soll.

