Projektorchester Osterberg sorgt für Frühlingsgefühle bei Schneefall im November

Plus Das Projektorchester MV Osterberg & Friends gestaltet einen außergewöhnlichen Konzertabend. Nicht nur der Dirigent liebt schöne Melodien.

Ein genauso abwechslungsreiches wie anspruchsvolles Jahreskonzert haben die Mitglieder des Musikvereins Osterberg in der nahezu voll besetzten Turnhalle in Szene gesetzt.

Schon beim Betreten des Konzertsaals war Premierenstimmung spürbar. Der Bühnenbereich wurde größer aufgebaut als gewohnt und die Stuhlreihen auf der Bühne waren eng gesetzt. Grund hierfür war das stark besetzte Projektorchester „MV Osterberg & Friends“, das gut vorbereitet durch ein Probenwochenende in Sonthofen und ein stimmiges Konzertrepertoire glänzen konnte. Rund 40 Mitglieder füllten das Projekt mit Leben. 22 der Musikerinnen und Musiker sind Mitglieder des MV Osterberg. Dazu gesellten sich noch 17 befreundete Musikantinnen anderer Musikkapellen. Moderatorin Doris Käufler kündigte ein interessantes, kurzweiliges und ansprechendes Konzertrepertoire an und versprach nicht zu viel.