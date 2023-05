Osterberg

vor 50 Min.

Straßensanierungen in Osterberg sind gestartet

Plus In der Ortsmitte von Osterberg stehen dieses Jahr zwei große Bauprojekte an. Das passiert jetzt am Kirchberg und am Schlossweg.

Von Armin Schmid

Die Baustelle im Ortsmittelpunkt von Osterberg ist weithin sichtbar. Im Mai sind die Bauarbeiten für die beiden größten Einzelprojekte im Osterberger Investitionsplan des Jahres 2023 angelaufen. Im Mittelpunkt stehen dabei Sanierungen von zwei wichtigen und bedeutenden Ortsstraßen.

Zum einen handelt es sich um den Kirchberg, der zum Osterberger Schloss und zur Pfarrkirche St. Peter und Paul hinaufführt und zum anderen um den Schlossweg, der parallel zur Ortsdurchfahrt (Hauptstraße und zur Oberrother Straße) verläuft und auch die Zufahrt in den Kirchberg ermöglicht. Die Baumaßnahmen am Schlossberg haben bereits begonnen. Der Beginn der Baustrecke liegt auf Höhe der ehemaligen Bäckerei und zieht sich hin bis zum Brunnen. Bis zu den Sommerferien könnten die Sanierungsarbeiten weitestgehend abgeschlossen sein. Der Kirchberg bleibt während der Bauarbeiten im Schlossweg durchgehend befahrbar.

