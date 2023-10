Osterberg-Weiler

Teamgeist ist beim Schützenverein Weiler der Weg zum Ziel

Plus Seit 100 Jahren gibt es den Schützenverein Weiler. Nicht nur sportlich sind die Mitglieder auf einem hohen Niveau - sie verstehen es auch, ihr Jubiläum zu feiern.

Von Armin Schmid

Mit einem großen Kameradschaftsabend in der voll besetzten Turnhalle in Osterberg hat der Schützenverein Weiler sein 100-jähriges Vereinsbestehen gefeiert. Dass es überhaupt dazu kam, dass der Verein dieses Jubiläum feiern kann, liegt nach Ansicht des Vorsitzenden Sebastian Högerle daran, dass über die Jahrzehnte hinweg viele Mitbürger und Vereinsmitglieder an den Verein geglaubt haben. Sie hätten damit die Möglichkeit eröffnet, dass diese Tradition und das Brauchtum auch in Zukunft gelebt werden können.

Im Jubiläumsjahr hat der Schützenverein St. Georg Weiler 120 Vereinsmitglieder. Und auch die Schützenjugend ist mit zehn Mitgliedern gut aufgestellt. Sportlich gesehen bewegt sich der Schützenverein aus Weiler seit Jahren auf hohem Niveau. Zwei Luftgewehrmannschaften treten im Rundenwettkampf an. Die erste Mannschaft tritt seit vielen Jahren in der Gauoberliga an.

