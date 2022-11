Adventskonzert in Pfaffenhofen: Wärmende Klänge in der kalten Kirche

Plus Der Liederkranz und der Musikverein Pfaffenhofen gestalten einen stimmigen Konzertabend. Für den Dirigenten ist es der letzte Auftritt mit dem Orchester.

Kalt ist es gewesen beim Adventskonzert des Musikvereins Pfaffenhofen in der Pfarrkirche St. Martin. Bewundernswert, dass Besucherinnen und Besucher das Gotteshaus trotzdem fast komplett gefüllt haben. Noch bewundernswerter war, mit welch klaren Stimmen die Mitglieder des Liederkranzes Pfaffenhofen den Abend einläuteten und wie wunderbar stimmig die Instrumente des Musikvereins in den folgenden Stücken klangen. Es war ein besonderes Konzert, denn es war das Abschiedskonzert für einen der Beteiligten.