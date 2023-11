Bus streift geparktes Auto in Pfaffenhofen

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Bus und einem Auto ist in Pfaffenhofen ein Schaden im oberen vierstelligen Bereich entstanden.

Ein Omnibus hat in Pfaffenhofen ein Auto beschädigt, das am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am frühen Montagabend in der Ulmer Straße. Der Bus streifte das Auto beim Vorbeifahren, dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro. (AZ)