Pfaffenhofen

vor 51 Min.

Die Grundschule Beuren wird aufwendig saniert

Die Grundschule Beuren wird aufwendig saniert. Dafür nimmt die Gemeinde viel Geld in die Hand.

Plus Fassade, Böden, Sanitäranlagen: Die Sanierungsliste der Grundschule Beuren ist lang - und teuer. Der Plan für den neuen Kindergarten in Kadeltshofen nimmt Form an.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Der Pfaffenhofer Marktgemeinderat befasste sich in seiner Sitzung umfangreich mit der aufwendigen Sanierung der Grundschule in Beuren sowie dem Neubau eines zweigruppigen Kindergartens mit Kinderkrippe in Kadeltshofen.

Der Gemeinderat hatte im Juli vergangenen Jahres die dringend notwendige Sanierung der Beurer Grundschule beschlossen, wobei die Gesamtkosten auf bis zu 1.000.000 Euro beziffert wurden. Durch erhebliche Preissteigerungen und zusätzlichen Aufwand bei den Sicherheitsvorkehrungen der Elektroinstallationen erhöhen sich die veranschlagten Kosten auf nunmehr 1.200.000 Euro. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Gelder für die Sanierung freizugeben. Die Verwaltung wird nun einen Antrag auf Förderung einreichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen