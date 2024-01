Diebstahl aus Gewerbebetrieb: Wer hat etwas beobachtet?

Eine EDV-Anlage ist in Pfaffenhofen gestohlen worden. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Zu einem Diebstahl ist es zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag in einem Gewerbebetrieb an der Zeppelinstraße in Pfaffenhofen gekommen. Entwendet wurde aus dem Technikraum eine EDV-Anlage im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, können sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/9655-0, in Verbindung setzen. (AZ)