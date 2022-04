E-Scooter-Fahrer erschrickt vor Auto und stürzt in Pfaffenhofen

Ein vorfahrendes Auto erschreckt einen Mann auf einem E-Scooter so sehr, dass er stürzt und sich verletzt. Der 36-Jährige muss danach ins Krankenhaus.

Ein Auto, das aus einem Grundstück ausfuhr, hat in Pfaffenhofen einen Mann auf einem E-Scooter so erschreckt, dass er stürzte und sich dabei verletzte. Dem Polizeibericht zufolge fuhr der 36-Jährige in dem Moment an dem Grundstück vorbei, als ein 19-Jähriger mit dem Wagen auf die Straße einbiegen wollte. Das Auto und der E-Scooter-Fahrer berührten sich nicht. Dennoch musste der 36-Jährige aufgrund der Verletzungen, die er bei dem Sturz erlitten hatte, vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (AZ)