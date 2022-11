Pfaffenhofen kauft seine Energie künftig an der Strombörse

Plus Einstimmig spricht sich der Pfaffenhofer Marktgemeinderat für eine Alternative bei der Strombeschaffung aus. Welche Vorteile sich daraus ergeben sollen.

Der Pfaffenhofer Marktgemeinderat hat in der jüngsten Sitzung entschieden, seinen Strom in den Jahren 2023 bis 2026 über den Energieversorger e.optimum zu beziehen. Wie Bürgermeister Sebastian Sparwasser auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, haben die massiven Preissteigerungen zuletzt das neue Strombeschaffungsverfahren notwendig gemacht. Damit schlägt die Marktgemeinde einen neuen Kurs ein, der Vorteile hat, aber auch Risiken birgt.