Absturz von US-Bomber: Dieser Tag wird immer in Erinnerung bleiben

Plus Februar 1945 verunglückte ein US-Flugzeug bei Pfaffenhofen. Nur drei von zehn Menschen überlebten. Zum Gedenktag kam nun auch der Enkel eines Verstorbenen.

Jonathan Darman vermittelt das Bild eines distinguierten Ostküsten-Amerikaners: Elegant gekleidet, vornehm im Auftreten und dazu noch ein eloquentes Englisch, besticht der studierte Historiker vor allem durch seine Unaufdringlichkeit. Dabei war Darman alles andere als nur ein Zaungast bei der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Flugzeugabsturzes vom 22. Februar 1945.

Das Dritte oder auch Tausendjährige Reich stand bereits nach zwölf Jahren kurz vor dem Zusammenbruch. Längst hatten die Alliierten die Lufthoheit über Deutschland erlangt, darüber konnten auch Flakgeschütz und Werwolf nicht hinwegtäuschen. An diesem Tag wenige Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs bewegte sich ein amerikanisches Bombengeschwader entlang des Illertals mit den Zielen Ulm und Augsburg.