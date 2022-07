Pfaffenhofen

12:00 Uhr

Warum sind jetzt auch coliforme Keime im Trinkwasser der Rauher-Berg-Gruppe?

Lokal Wegen einer Verunreinigung im Trinkwasser gilt für mehrere Orte in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg ein Abkochgebot. Die Suche nach der Ursache läuft.

Von Jens Noll

Schon wieder ist ein Wasserversorger in der Region von einer Verunreinigung betroffen: Seit Montagabend, 17 Uhr, gilt ein Abkochgebot in den Ortschaften, die Trinkwasser von der Rauher-Berg-Gruppe beziehen. Wie der Zweckverband mitteilte, wurden bei einer Routineuntersuchung in Pfaffenhofen bei mehreren Proben coliforme Bakterien nachgewiesen. Das hat Auswirkungen für Tausende Haushalte in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg, denn das Versorgungsgebiet ist weitläufig und ein weiterer Zweckverband hängt mit dran.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

