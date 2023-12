Wie schmal ist der Grat auf den höchsten Bergen der Erde, Marc Grün?

Der Ulmer Marc Grün ist unterwegs zu den höchsten Gipfeln der Erde, zuletzt im Himalaja. Im Podcast spricht er über Achttausender, große Emotionen und den Tod.

1738 Meter. Mit dem Grünten im Allgäu hat alles angefangen. Dann wurde es immer höher, immer extremer. 2000, 3000, 4000 Meter. Zuletzt war der Ulmer Bergsteiger Marc Grün im Himalaja unterwegs, wollte dort in einer kräftezehrenden Expedition den 8163 Meter hohen Manaslu in Nepal bezwingen, den achthöchsten Gipfel der Erde. Eineinhalb Jahre hatte er sich auf diese Tour vorbereitet, fühlte sich bestens – und dann kam doch alles anders.

Monatelanges und intensives Training steckt hinter solchen Abenteuern. Trotzdem gab es für ihn auf dem Weg hinauf nur noch eine Option: Umkehren! Die Gefahr ist allgegenwärtig. Nicht umsonst sprechen Bergsteiger in dieser extremen Höhe von der Todeszone. Was geht einem in diesem Moment durch den Kopf und wie bereitet man sich mental auf derartige Expeditionen vor? Im Podcast-Gespräch mit Stephan Schöttl bei Studio West: Der Donau-Iller-Podcast spricht Marc Grün darüber, wie er mit solchen Situationen umgeht und was ihm dabei hilft, sie für sich zu verarbeiten. Dabei macht der Ulmer auch deutlich, dass die Konfrontation mit dem Thema Tod zulässig ist - "aber man darf sich auch nicht allzu lange damit beschäftigen".

Wie geht man in 8000 Metern Höhe eigentlich aufs Klo?

Im Podcast spricht Marc Grün aber auch über seine außergewöhnliche Vorbereitung im Allgäu und die ganze Faszination des Bergsteigens. Über Eindrücke, traumhafte Ausblicke, Gipfelglück zum Sonnenaufgang und beeindruckende Begegnungen mit Einheimischen. Wie er sich auf einer solchen langen Tour ernährt und wie man dort oben in knapp 8000 Metern Höhe eigentlich aufs Klo geht, ist ebenfalls Thema in der neuen Folge von Studio West.

Bergsteiger Marc Grün aus Ulm war vor Kurzem wieder unterwegs im Himalaja. Foto: Marc Grün

Das Leben und die Armut der Menschen in Nepal ist ein weiteres Thema, das den Ulmer beschäftigt. Ohne Sherpas würden viele Bergsteiger nie ganz nach oben kommen. Das Geschäft mit den höchsten Gipfeln der Welt boomt. Ist das mit dem eigenen Gewissen vereinbar? Und was kostet eigentlich so eine Expedition? Auch darum geht es in der neuen Podcast-Folge.

Der Podcast mit Marc Grün bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

Sie haben Kritik oder Anmerkungen zu unseren Podcasts? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@nuz.de