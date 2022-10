Roggenburg

vor 48 Min.

Beschäftigte sollen es am neuen Trinkwasserbrunnen in Biberach leichter haben

Plus Der Roggenburger Gemeinderat bespricht, wie der neue Trinkwasserbrunnen in Biberach aussehen soll. Die Beiträge für die Wasserversorgung steigen.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

Wie könnte der künftige Trinkwasserbrunnen in Biberach aussehen? Mit dieser Frage hat sich der Roggenburger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasst. Wie berichtet, will die Gemeinde den bestehenden Brunnen in Biberach aufgeben und in rund 20 Meter Entfernung einen neuen errichten. Mit diesem Beschluss war der Gemeinderat im Juni einer Empfehlung des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth und des Büros Kling Consult gefolgt. „Wir haben eine enge Zeitvorgabe“, sagte Bürgermeister Mathias Stölzle nun in der Oktober-Sitzung des Gremiums. Noch heuer seien die Fördermittel beim Wasserwirtschaftsamt Donauwörth zu beantragen, „sonst würden wir aus dem Programm rausfallen“, ergänzte er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .