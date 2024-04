Schützenverein Biberach/Asch feiert 100-Jähriges mit Umzug durchs Dorf

Das Jubiläum des Schützenvereins Biberach/Asch endet mit Festzug und Festakt. Hochwertig bestickte Fahnen bilden ein Spalier am Eingang zum Festsaal.

Bei angenehmen Temperaturen hat das dreitägige Jubiläum des Schützenvereins Biberach/Asch am Sonntag seinen Höhepunkt gefunden. Das hundertjährige Bestehen wurde mit einem Umzug durch den Ort gefeiert, der sein Ziel im Haus der Vereine hatte, wo auch der Festgottesdienst stattfand. Besonders schön waren die hochwertig bestickten Fahnen anzusehen, welche ein Spalier am Eingang zum Festsaal bildeten. Neben dem Jubilar selbst waren auch die anderen Schützenvereine aus der Gemeinde Roggenburg vertreten, gefolgt von einer Prozession der Geistlichkeit und Politik. Nach Mittagstisch und Kaffee und Kuchen klangen die Festlichkeiten in gemütlicher Runde aus. (rman)

Auf diesem Foto sind die hochwertig bestickten Fahnen der am Umzug beteiligten Vereine zu sehen. Foto: Ralph Manhalter