Fledermäuse und andere Tiere erhalten Ersatzquartiere im Roggenburger Forst

Plus Der Ausbau der Staatsstraße zwischen Ingstetten und Deisenhausen führt zu massiven Eingriffen in die Natur. Maßnahmen zum Artenschutz leisten einen Ausgleich.

Wer mit dem Auto regelmäßig zwischen Weißenhorn und Krumbach unterwegs ist, kann es kaum erwarten, dass die Staatsstraße durch den Roggenburger Forst ausgebaut wird. Ende August begannen die Arbeiten für das Zehn-Millionen-Euro-Projekt. Der Abschnitt zwischen Ingstetten und Deisenhausen soll sicherer werden, zudem wird ein Geh- und Radweg entlang der wichtigen Verbindungsachse gebaut. Was Menschen freut, bedeutet aber großen Stress für die Natur. Bevor für den Straßenausbau zahlreiche Bäume gefällt werden, sind Forstarbeiter aktiv geworden, um den dort lebenden Tieren etwas Gutes zu tun.