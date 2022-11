Roggenburg

13:00 Uhr

Glasfaserausbau soll in Roggenburg vorankommen

Plus Ein Förderprogramm soll der Gemeinde dabei helfen. Mit welchen Kosten die Gemeinde hier rechnet.

Von Rebekka Jakob

Die Gemeinde Roggenburg will sich an einem Förderverfahren zum flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes in der Kommune beteiligen. Dazu möchte sie das Bayerische Förderprogramm nutzen und in ein Förderverfahren nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie starten. „Es gibt einen Startzuschuss von 5000 Euro für die ersten Schritte bis zur Markterkundung“, erläuterte Bürgermeister Mathias Stölzle in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Nach der Markterkundung könne man entscheiden, ob man im Programm bleibe oder es wieder verlasse. Um die Gemeinde zukunftsfähig aufzustellen, sei ein flächendeckender Glasfaserausbau unabdingbar.

