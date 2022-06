Ritter, Gaukler und Musik: Das Mittelalter hält wieder in Roggenburg Einzug

Beim Spektakulum kommen Mittelalterfans, Bands und Gruppen erstmals wieder zusammen. Was an dem Festivalwochenende geplant ist.

Ein Wochenende lang wird in Roggenburg die Zeit um mehrere Jahrhunderte zurückgedreht: Vom 10. bis 12. Juni hält beim Spektakulum das 11. bis 15. Jahrhundert Einzug. Zu dem Mittelalterfestival haben sich zahlreiche Gruppen angekündigt - und auch Bands werden wieder spielen.

Herzstück des Spektakulums ist ein großer Mittelaltermarkt mit unterschiedlichsten Händlern aus ganz Deutschland und speziell aus Schwaben, bei dem auch Handwerker ihre Kunst zeigen werden. Einblicke in das mittelalterliche Lagerleben bekommen die Besucher dann beim Schlendern durch die Lager. Mit dabei sind die Armati Equites aus Weißenhorn, die Bayerischen Herzogsritter, die Eingeschworenen, die Røthgard-Sippe, die Showkämpfer Gemini Fratres aus Illertissen, der Häscher Haufen zu Kirchberg, die Touta Brigantia und Věrnost Přemyslovců.

Beim Mittelalter-Spektakulum in Roggenburg gibt es auch viel Musik

Im Rahmenprogramm tagsüber gibt es Gaukler, Jongleure, Piraten und Vorführungen zu erleben. Abends spielt dann die Musik die Hauptrolle: Die Bands Waldkauz (Freitag, 10. Juni) und Trollfaust (Samstag, 11. Juni) bringen die Klänge der Vergangenheit auf die Bühne, außerdem sind Gaukler Timelino sowie Joyosa und Fairy Dream zu hören, die tagsüber auf dem Festivalgelände unterwegs sind und zum abendlichen Ausklang aufspielen, bei dem es auch eine Feuershow geben soll.

Geöffnet ist das Spektakulum am Freitag, 10. Juni, ab 15 Uhr, am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 9.30 Uhr. Um 10 Uhr findet am Sonntag auch ein mittelalterlicher Gottesdienst statt. Marktende ist am Freitag und Samstag um 23 Uhr, am Sonntag endet das Festival um 18 Uhr. (rjk)

Kontakt: Mehr Informationen zum Programm und den Teilnehmenden gibt es auf der Internetseite www.spektakulum-roggenburg.de. Dort sind auch Tickets im Vorverkauf erhältlich.