Von Breitband bis Radweg: Roggenburgs größte Investitionen im Überblick

Plus Die Gemeinde Roggenburg steht vor finanziellen Herausforderungen, sieht aber auch Chancen. Etwa 1,8 Millionen Euro sollen an Krediten aufgenommen werden.

„Wir investieren weiter auf hohem Niveau“ - so kommentiert Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle den Haushalt 2024 der Gemeinde. Daraus erklärt sich auch der Umfang des Vermögensetats: Darin sind alle Einnahmen und Ausgaben verbucht, die das Vermögen der Kommune erhöhen oder verringern, wie zum Beispiel Bauvorhaben. Dieser Vermögenshaushalt hat allein ein Volumen von rund acht Millionen Euro. Das ist eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr.

„Der Haushalt erschreckt erstmal durch sein Volumen“, sagt der Bürgermeister. Geschuldet ist das seinen Worten zufolge vor allem zwei Positionen. Zum einen ist da der Breitbandausbau, der insgesamt rund 3,7 Millionen Euro kostet. Staatliche Zuwendungen in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro fließen wie berichtet, sodass der Eigenanteil der Kommune bei rund 370.000 liegt. „Die Chancen stehen gut, dass die Telekom heuer noch anfängt“, sagte der Verwaltungschef in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.